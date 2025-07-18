Дэмиан Лиллард возвращается в «Портленд» (42 млн на 3 года)

Последние два года Лиллард провел в «Милуоки». Этой весной он порвал ахилл во время серии с «Пэйсерс». После этого «Бакс» отчислили его и распределили выплаты причитающихся ему 113 млн на 5 лет — до сезона-2029/30, чтобы подписать центрового Майлза Тернера.