Дэмиан Лиллард возвращается в «Портленд» (42 млн на 3 года)

Последние два года Лиллард провел в «Милуоки». Этой весной он порвал ахилл во время серии с «Пэйсерс». После этого «Бакс» отчислили его и распределили выплаты причитающихся ему 113 млн на 5 лет — до сезона-2029/30, чтобы подписать центрового Майлза Тернера.
В сезоне-2025/26 Лиллард не будет выходить на площадку, так как проходит реабилитацию после повреждения.
«Портленд» обменял Лилларда в «Бакс» в 2023 году, получив за него Дрю Холидэя, Тумани Камара, два обмена пиками с «Бакс», а затем отдал Холидэя в «Бостон» за Роберта Уильямса, Малколма Брогдона и активы (которые помогли заполучить Дени Авдию).
Лиллард провел в «Портленде» 11 сезонов. Он 7 раз попадал на Матчи всех звезд и 7 раз включался в символические сборные НБА.
Лиллард занимает первое место в истории «Портленда» по очкам (19376) и трехочковым (2387) и второе по передачам (5151).