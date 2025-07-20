«Клипперс» «всерьез» рассматривают возможность подписания Криса Пола

Пол выступал за клуб из Лос-Анджелеса с 2011-го под 2017 год.
В мае Полу исполнилось 40 лет. Сезон-2024/25 он отыграл за «Сперс», где набирал в среднем 8,8 очка, 7,4 передачи и 3,6 подбора при 43% с игры и 38% из-за дуги.
По словам Лоуренса Фрэнка, «Клипперс» «всерьез» рассматривают Криса Пола как свободного агента, который может усилиться их команду.
Пол выступал за клуб из Лос-Анджелеса с 2011-го под 2017 год.
В мае Полу исполнилось 40 лет. Сезон-2024/25 он отыграл за «Сперс», где набирал в среднем 8,8 очка, 7,4 передачи и 3,6 подбора при 43% с игры и 38% из-за дуги.