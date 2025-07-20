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Трэйси Макгрэйди: «Приз лучшему новичку должен был получать Кармело, а не Леброн»

"Мне казалось, что приз лучшему новичку тогда должен был получать Кармело, а не Леброн, потому что вывел свою команду в плей-офф. Они выиграли 46 матчей в том сезоне. Это невероятное достижение для новичка — быть в центре внимания и совершить такое.

«Мне казалось, что приз лучшему новичку тогда должен был получать Кармело, а не Леброн, потому что вывел свою команду в плей-офф. Они выиграли 46 матчей в том сезоне. Это невероятное достижение для новичка — быть в центре внимания и совершить такое. А потом его прокатили с наградой. Мне такое совсем не по душе», — заявил Трэйси Макгрэйди.

Лучшим новичком в 2004 году был признан Леброн Джеймс. Его средние показатели — 20,9 очка, 5,5 подбора, 5,9 передачи при 42% с игры. Кармело набирал в среднем 21,0 очка, 6,1 подбора, 2,8 передачи при 43% с игры.