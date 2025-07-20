Скаут НБА: «Мы уже все утомились от Леброна. Он теперь будет такое вытворять каждое лето?»

"Я думаю, мы все уже устали от Леброна. Ну, серьезно, сколько еще лет это будет продолжаться? Где предел?
Комментировал ли он хоть что-то из того, что «Лейкерс» сделали в межсезонье? Вроде нет. Зато он точно хвалил «Кэвальерс». Это как-то странно.
Леброн уже слишком стар для этих игр. Я восхищаюсь Леброном как игроком и человеком. Но, дядя, хватит уже. НБА скоро пойдет дальше без него, очень скоро. И лига действительно двинется вперед и будет процветать. Думаю, пришло время Леброну уступить дорогу новым лицам лиги. Мне кажется, болельщикам уже надоело постоянно слышать о нем, особенно когда все это просто пустые разговоры", — заявил скаут.