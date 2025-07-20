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Скаут НБА: «Мы уже все утомились от Леброна. Он теперь будет такое вытворять каждое лето?»

В интервью HoopsWire специалист выразил отношение к действиям Леброна Джеймса и его агента. После того как Джеймс взял опцию игрока на сезон-2025/26, его представитель Рич Пол дал понять, что цели игрока и команды не совпадают.

Источник: Спортс"

"Я думаю, мы все уже устали от Леброна. Ну, серьезно, сколько еще лет это будет продолжаться? Где предел?

Комментировал ли он хоть что-то из того, что «Лейкерс» сделали в межсезонье? Вроде нет. Зато он точно хвалил «Кэвальерс». Это как-то странно.

Леброн уже слишком стар для этих игр. Я восхищаюсь Леброном как игроком и человеком. Но, дядя, хватит уже. НБА скоро пойдет дальше без него, очень скоро. И лига действительно двинется вперед и будет процветать. Думаю, пришло время Леброну уступить дорогу новым лицам лиги. Мне кажется, болельщикам уже надоело постоянно слышать о нем, особенно когда все это просто пустые разговоры", — заявил скаут.