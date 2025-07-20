Скаут НБА: «Мы уже все утомились от Леброна. Он теперь будет такое вытворять каждое лето?»

Леброн уже слишком стар для этих игр. Я восхищаюсь Леброном как игроком и человеком. Но, дядя, хватит уже. НБА скоро пойдет дальше без него, очень скоро. И лига действительно двинется вперед и будет процветать. Думаю, пришло время Леброну уступить дорогу новым лицам лиги. Мне кажется, болельщикам уже надоело постоянно слышать о нем, особенно когда все это просто пустые разговоры", — заявил скаут.