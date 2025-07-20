Мэт Ишбия: «Я не чувствую никакого давления: мы не обязаны побеждать, чтобы Девин Букер оставался доволен»

"Я не чувствую никакого давления: мы не обязаны побеждать, чтобы Девин Букер оставался доволен.
Девин будет счастлив, потому что мы будем делать все для побед. Мы будем действовать в соответствии с видением и принципами, с которыми он согласен на все 1000% — и я тоже. Мне не нужны никакие внешние стимулы, чтобы стремиться к победам — мы хотим побеждать каждый день. Мы хотим становиться лучше каждый день.
Но ожидания изменились. Когда у тебя есть Кевин (Дюрэнт), Девин и Брэд (Бил), все думают: «Чемпионство или провал». И, к сожалению, мы провалились два года подряд, так? Не срослось.
Но я вообще не переживаю насчет Букера: он лицо «Финикса». Он лучший бомбардир в истории клуба, все его знают, любят, он прекрасен в общении с фанатами, он — часть нашего настоящего и будущего. Мы будем строить команду вокруг него и, надеюсь, сделаем так, чтобы наши болельщики нами гордились", — сказал Ишбия.