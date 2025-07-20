Мэт Ишбия: «Я не чувствую никакого давления: мы не обязаны побеждать, чтобы Девин Букер оставался доволен»

Девин будет счастлив, потому что мы будем делать все для побед. Мы будем действовать в соответствии с видением и принципами, с которыми он согласен на все 1000% — и я тоже. Мне не нужны никакие внешние стимулы, чтобы стремиться к победам — мы хотим побеждать каждый день. Мы хотим становиться лучше каждый день.