«Заплатите нам то, что вы нам должны». Звезды женской НБА вышли на разминку в футболках с обращением к лиге

Эта акция прошла спустя два дня после очередного раунда переговоров по коллективному соглашению между лигой и баскетболистками. По мнению спортсменок, встреча не принесла желаемого прогресса, хотя до октябрьского дедлайна остается мало времени.
Как заявили участницы переговоров, главные разногласия касаются структуры зарплат и распределения прибыли. Президент ассоциации игроков женской НБА Ннека Огвумике пояснила, что лига и профсоюз предлагают разные системы: лига настаивает на фиксированном проценте, а игроки хотят «справедливую долю, где зарплаты растут вместе с бизнесом».
На фоне стремительного роста женской НБА — включая новый медиаконтракт на 2,2 миллиарда долларов и взлетевшую до 250 миллионов долларов стоимость вступления в лигу — игроки требуют пересмотра системы оплаты. Как выразилась Нафиса Коллиер, они хотят «больший кусок созданного ими самими пирога».