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«Заплатите нам то, что вы нам должны». Звезды женской НБА вышли на разминку в футболках с обращением к лиге

Все участвующие в Матче всех звезд женской НБА игроки, включая травмированную Кейтлин Кларк, надели на разминку перед игрой футболки с надписью «заплатите нам то, что вы нам должны».

Источник: Спортс"

Эта акция прошла спустя два дня после очередного раунда переговоров по коллективному соглашению между лигой и баскетболистками. По мнению спортсменок, встреча не принесла желаемого прогресса, хотя до октябрьского дедлайна остается мало времени.

Как заявили участницы переговоров, главные разногласия касаются структуры зарплат и распределения прибыли. Президент ассоциации игроков женской НБА Ннека Огвумике пояснила, что лига и профсоюз предлагают разные системы: лига настаивает на фиксированном проценте, а игроки хотят «справедливую долю, где зарплаты растут вместе с бизнесом».

На фоне стремительного роста женской НБА — включая новый медиаконтракт на 2,2 миллиарда долларов и взлетевшую до 250 миллионов долларов стоимость вступления в лигу — игроки требуют пересмотра системы оплаты. Как выразилась Нафиса Коллиер, они хотят «больший кусок созданного ими самими пирога».