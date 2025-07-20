Трэйси Макгрэйди: «Кобе помогал мне на протяжении всей карьеры»

"Когда я был новичком, у меня был Коб. Я мог просто взять телефон и позвонить Кобе, он был тем, на кого я по-настоящему опирался в то время. Это был невероятно мудрый человек. С очень правильными принципами. Он вырос в полной семье, а мой бэкграунд был совершенно другим. Мне критически важно было учиться у человека, который имел эту жизненную основу и интеллект, чтобы помочь мне пройти через все это дерьмо, в котором я ничего не понимал.
Нам повезло, что у нас был один агент. Мы оба были связаны с Adidas в то время. Я мог просто набрать номер и сказать: «Йоу, я застрял тут, у меня проблемы. Что делать?» И он был настолько благороден, что делился со мной знаниями. Так продолжалось всю нашу карьеру", — рассказал Макгрэйди.