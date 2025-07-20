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Лука Дончич попросил менеджмент «Лейкерс» подписать мощного центрового, снайпера и цепкого защитника

Как пишет Athletic, Лука Дончич просил руководство клуба подписать ему центрового, который бы угрожал атаками под щитом, качественного снайпера и цепкого оборонительного игрока. В итоге команде удалось заполучить Деандре Эйтона, Джейка Ларэвиа и Маркуса Смарта соответственно.

Издание сообщает, что сам Дончич принимал активное участие в переговорах с новобранцами и убедил их присоединиться к калифорнийцам.