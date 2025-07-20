Издание сообщает, что сам Дончич принимал активное участие в переговорах с новобранцами и убедил их присоединиться к калифорнийцам.
Лука Дончич попросил менеджмент «Лейкерс» подписать мощного центрового, снайпера и цепкого защитника
Как пишет Athletic, Лука Дончич просил руководство клуба подписать ему центрового, который бы угрожал атаками под щитом, качественного снайпера и цепкого оборонительного игрока. В итоге команде удалось заполучить Деандре Эйтона, Джейка Ларэвиа и Маркуса Смарта соответственно.