Лука Дончич попросил менеджмент «Лейкерс» подписать мощного центрового, снайпера и цепкого защитника

Как пишет Athletic, Лука Дончич просил руководство клуба подписать ему центрового, который бы угрожал атаками под щитом, качественного снайпера и цепкого оборонительного игрока. В итоге команде удалось заполучить Деандре Эйтона, Джейка Ларэвиа и Маркуса Смарта соответственно.