«Бостон» продолжает изучать возможности обмена Анферни Саймонса

В сезоне-2024/25 Саймонс набирал в среднем 19,3 очка, 2,7 подбора и 4,8 передачи при 42,6% попаданий с игры и 36,3% с трехочковой дистанции.
Защитник вступает в последний сезон четырехлетнего контракта на 100 миллионов долларов, который подписал с «Портлендом» в 2022 году. В следующем сезоне он заработает 27,7 млн, после чего станет неограниченно свободным агентом летом 2026 года.
«Бостон» заинтересован в сокращении зарплатной ведомости, чтобы уйти из зоны налога на роскошь. На данный момент «Селтикс» превышают порог налога примерно на 20 млн.