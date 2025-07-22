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«Бостон» продолжает изучать возможности обмена Анферни Саймонса

«По данным источников в лиге, “Бостон” все еще изучает возможности обмена с недавно приобретенным Анферни Саймонсом, который стал “кельтом” в рамках сделки, отправившей Дрю Холидэя в “Портленд”, — утверждает инсайдер Марк Стейн.

Источник: Спортс"

В сезоне-2024/25 Саймонс набирал в среднем 19,3 очка, 2,7 подбора и 4,8 передачи при 42,6% попаданий с игры и 36,3% с трехочковой дистанции.

Защитник вступает в последний сезон четырехлетнего контракта на 100 миллионов долларов, который подписал с «Портлендом» в 2022 году. В следующем сезоне он заработает 27,7 млн, после чего станет неограниченно свободным агентом летом 2026 года.

«Бостон» заинтересован в сокращении зарплатной ведомости, чтобы уйти из зоны налога на роскошь. На данный момент «Селтикс» превышают порог налога примерно на 20 млн.