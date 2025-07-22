Дэмиан Лиллард о возвращении в «Портленд»: «Очень благодарен и ценю, что для меня дверь осталась открытой, даже несмотря на то, что я травмирован»

«Я просто счастлив. Я очень благодарен и ценю, что для меня дверь осталась открытой, даже несмотря на то, что я травмирован. Это многое для меня значит. Не только снова играть за эту организацию — я никогда не переставал хотеть играть за нее — но и вернуться в это сообщество, которое я знаю лучше всего. Все эти знакомые лица. Все, с чем я был связан, даже когда последние два года не играл здесь. Теперь все на своих местах. Обычно, когда мне нужно принять решение, я долго обдумываю его, советуюсь с близкими. Но это решение далось мне без труда», — сказал Лиллард.