Майкл Бизли: «Самый сильный защитник, с которым я встречался? Эрик Споэльстра»

— Эм… Рик Адельман, Эрик Споэльстра… любой главный тренер в то время.
— Эрик Споэльстра был одним из самых сложных защитников, против которых ты играл?
— Ну да, он просто не пускал меня на паркет.
— (смеется).
— Спо, я люблю тебя (смеется). Спо — мой кореш.
Майкл Бизли провел в сумме четыре сезона в «Майами», начиная с 2008 года, когда его выбрали под вторым номером на драфте — в тот же год, когда Эрик Споэльстра сменил Пэта Райли на посту главного тренера.
Первый период Бизли в команде продлился два сезона, после чего «Хит» обменяли его в «Миннесоту». Он вернулся в клуб из Флориды перед сезоном-2013/14, но получал лишь 15,1 минуты за игру в 55 матчах регулярного чемпионата.