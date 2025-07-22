Леброн Джеймс: «НБА должна ввести награду “Лучший атакующий игрок”

"Размышлял тут о том, как в НФЛ выбирают Лучшего атакующего игрока года и MVP. Подумал, что, возможно, нечто подобное можно ввести и в нашей лиге. То есть вручать награды и за Лучшего атакующего игрока года, и за MVP. Это изменит ситуацию.