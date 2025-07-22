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Леброн Джеймс: «НБА должна ввести награду “Лучший атакующий игрок”

"Размышлял тут о том, как в НФЛ выбирают Лучшего атакующего игрока года и MVP. Подумал, что, возможно, нечто подобное можно ввести и в нашей лиге. То есть вручать награды и за Лучшего атакующего игрока года, и за MVP.

Источник: Спортс"

"Размышлял тут о том, как в НФЛ выбирают Лучшего атакующего игрока года и MVP. Подумал, что, возможно, нечто подобное можно ввести и в нашей лиге. То есть вручать награды и за Лучшего атакующего игрока года, и за MVP. Это изменит ситуацию.

Является ли MVP лучшим игроком? Или это игрок, у которого был лучший сезон с командой? Возможно, это как раз Лучший атакующий игрок года.

Или же это просто лучший игрок лиги в целом? Лучший игрок лиги по статистике. Очевидно, что в список не попадет тот, чья команда даже близко не подошла к плей-офф", — сказал Джеймс.