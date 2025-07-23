Ти Джей Макконнелл: «После перехода в “Индиану” Халибертон принял меня за обычного офисного работника»

"Я белый парень лет 35, ростом 185 см. Другими словами я не из тех, кого сразу узнают на улице, как какого-нибудь игрока НБА. И это в обычный день. А представьте, если на мне еще и кепка? Тогда меня точно никто не опознает. А во время ковида, когда добавилась маска… ну, вообще забудьте. Я был практически полностью инкогнито.
И все это я к тому, что Тайриз тут ни при чем. Но в его первый день в Индиане после трейда, когда он шел по комплексу, мы случайно пересеклись. А у меня кепка, маска… в общем, расслаблен, вообще не палюсь. Поэтому, конечно, я сразу радостно к нему подхожу, такой: «Тайриз!!! Как дела, брат? Добро пожаловать в Инди!».
Тайриз понятия не имел, кто я. Он был очень вежлив, но на 1000% решил, что я какой-то работник из администрации. Прошло несколько неловких секунд, пока я наконец не сообразил, в чем дело. Снял кепку, опустил маску — и мы так хохотали…" — написал Макконнелл.