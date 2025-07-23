Ти Джей Макконнелл: «После перехода в “Индиану” Халибертон принял меня за обычного офисного работника»

И все это я к тому, что Тайриз тут ни при чем. Но в его первый день в Индиане после трейда, когда он шел по комплексу, мы случайно пересеклись. А у меня кепка, маска… в общем, расслаблен, вообще не палюсь. Поэтому, конечно, я сразу радостно к нему подхожу, такой: «Тайриз!!! Как дела, брат? Добро пожаловать в Инди!».