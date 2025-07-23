Ти Джей Макконнелл: «Мы еще не закончили»

Часть этой боли — в том, что мы успели поверить в себя по-настоящему. Поверить, что всегда найдем выход. Нас списывали со счетов весь плей-офф, но мы раз за разом побеждали. Даже перед шестым матчем, после разгрома от «Оклахомы» и травмы Тайриза, все уже ставили на нас крест. Но мы выжили. И когда ты проходишь через это снова и снова… начинаешь думать, что так будет всегда. Понимаете? Поэтому поражение в седьмой игре — это была не просто грусть. Это был шок. Типа: "Стоп, что? Так не может быть. Не по нашему сценарию.
И если я хочу что-то донести — помимо благодарности вам, так это: Я все еще верю, что на этом история не заканчивается.
Я знаю, сейчас нас снова списали. Все думают, что «Пэйсерс» — в тупике, что нынешний результат — потолок для этой команды. И я понимаю почему. Но это та же самая чушь, с которой мы сталкивались в Инди вечно. Нас хоронили после разгрома от «Бостона», после старта 10−15, когда мы проигрывали «Бакс» 7 очков на последних минутах, «Кливленду» — 7, «Никс» — 9, «Тандер» — 15. После 3−2 в финале.
Проиграли седьмой матч самым жестким способом… потеряли лидера на следующий сезон… потеряли центрового в межсезонье… «Все, конец».
Казалось бы, люди должны были уже понять, но: нет, мы еще не закончили", — написал Макконнелл.