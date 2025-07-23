Ти Джей Макконнелл: «Мы еще не закончили»

Часть этой боли — в том, что мы успели поверить в себя по-настоящему. Поверить, что всегда найдем выход. Нас списывали со счетов весь плей-офф, но мы раз за разом побеждали. Даже перед шестым матчем, после разгрома от «Оклахомы» и травмы Тайриза, все уже ставили на нас крест. Но мы выжили. И когда ты проходишь через это снова и снова… начинаешь думать, что так будет всегда. Понимаете? Поэтому поражение в седьмой игре — это была не просто грусть. Это был шок. Типа: "Стоп, что? Так не может быть. Не по нашему сценарию.