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«Зенит» подписал Ненада Димитриевича

Как информирует «Спорт-Экспресс», Димитриевич подписал двухлетний контракт, по условиям которого получит 2,5 млн евро.

Источник: Спортс"

Димитриевич выступал за казанский УНИКС с 2022 по 2024 год. В сезоне-2022/23 он помог УНИКСу впервые в истории Единой лиги ВТБ стать чемпионом и был признан самым ценным игроком плей-офф, в сезоне-2023/24 — получил награду MVP регулярного чемпионата и лидировал в плей-офф по очкам (17,6) и передачам (7,5).

Прошедший сезон Димитриевич провел в «Милане». За 16,9 минуты в матчах Евролиги он набирал 7,6 очка, 1,6 подбора и 2,9 передачи, за 19,8 минуты в матчах итальянского чемпионата — 8,2 очка, 2,7 подбора и 4,1 передачи.