«Зенит» подписал Ненада Димитриевича

Димитриевич выступал за казанский УНИКС с 2022 по 2024 год. В сезоне-2022/23 он помог УНИКСу впервые в истории Единой лиги ВТБ стать чемпионом и был признан самым ценным игроком плей-офф, в сезоне-2023/24 — получил награду MVP регулярного чемпионата и лидировал в плей-офф по очкам (17,6) и передачам (7,5).