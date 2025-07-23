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Центровой Егор Ванин перейдет в Лигу ВТБ в «Енисей»

21-летний центровой (217 см) дебютировал в высшем дивизионе чемпионата России (3 матча) в сезоне-2023/24. У молодого баскетболиста был 4-летний контракт с «Руной», который досрочно прервался из-за роспуска команды.

Источник: Спортс"

В сезоне-2024/25 Ванин оказался в «Иркуте» и набирал 8 очков и 5,9 подбора в среднем в Суперлиге.

По информации телеграм-канала «Перехват», баскетболист перейдет в «Енисей».