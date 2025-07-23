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Кендрик Перкинс: «Среди команд Калифорнии поставил бы межсезонье “Клипперс” третьим за “Лейкерс” и “Уорриорз”

Команда подписала Криса Пола и Брэдли Била, добавив ветеранов к своему возрастному ростеру. Эксперт ранее назвал клуб «домом престарелых».

Источник: Спортс"

«Честно говоря, поставлю им “тройку” за это лето. “Оклахома” задает стандарты на молодежь, а “Клипперс” добавили Брэдли Била, который уже лет пять не может сыграть в 60 матчах.

Мы все понимаем ситуацию с Каваем Ленардом. Я большой фанат Зубаца, но Джеймс Харден славится тем, что сливается в плей-офф.

Да, контракт Била на 11 миллионов на 2 года выглядит удачной сделкой, но он давно не выглядит самим собой и никого в лиге не пугает.

Среди команд Калифорнии я бы поставил межсезонье «Клипперс» на третье место за «Лейкерс» и «Уорриорз», — заявил эксперт ESPN.