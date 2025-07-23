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Брайант Данстон завершает переговоры по контракту с «Миланом»

Предыдущий сезон 39-летний центровой (203 см) провел в «Жальгирисе», набирая 4,1 очка и 3,3 подбора за 15,7 минуты в среднем в Евролиге.

В сезоне-2023/24 Данстон выступал за «Виртус».

Eurohoops сообщает, что игрок завершает переговоры по однолетнему контракту с «Миланом».

Данстон дважды признавался «Лучшим защающимся» Евролиги (2014, 2015) и дважды выигрывал турнир с «Анадолу Эфес».