Брайант Данстон завершает переговоры по контракту с «Миланом»

В сезоне-2023/24 Данстон выступал за «Виртус».
Eurohoops сообщает, что игрок завершает переговоры по однолетнему контракту с «Миланом».
Данстон дважды признавался «Лучшим защающимся» Евролиги (2014, 2015) и дважды выигрывал турнир с «Анадолу Эфес».
Предыдущий сезон 39-летний центровой (203 см) провел в «Жальгирисе», набирая 4,1 очка и 3,3 подбора за 15,7 минуты в среднем в Евролиге.
В сезоне-2023/24 Данстон выступал за «Виртус».
Eurohoops сообщает, что игрок завершает переговоры по однолетнему контракту с «Миланом».
Данстон дважды признавался «Лучшим защающимся» Евролиги (2014, 2015) и дважды выигрывал турнир с «Анадолу Эфес».