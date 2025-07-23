Влатко Чанчар официально перешел в «Милан»

Чанчар восстанавливался после двух травм на левом колене.
В прошлом сезоне ему удалось отыграть только 13 матчей за «Денвер», набирая 1,8 очка и 2,5 подбора в среднем за 10,5 минуты.
Форвард подписал многолетний контракт с итальянским клубом.
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