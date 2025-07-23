Владелец «Хапоэль Тель-Авив»: «Майк Джеймс хотел играть у Димитриса Итудиса»

«Майк Джеймс очень хотел перейти в “Хапоэль. Он каждый вечер разговаривал с тренером Итудисом, но его не отпустили. Его наказали в “Монако”, но все равно хотели оставить — и оставили.
Когда ходили все эти слухи, я писал ему: «Майк, что происходит?» Я люблю Майка. Он расторг соглашение. Он сказал им, что разорвал контракт, потому что его оштрафовали, не выслушав его версию событий, а это незначительное нарушение договора.
В итоге он остается в «Монако», — сказал Яннай.
Джеймс играл у Димитриса Итудиса в ЦСКА с 2019-го по 2021 год. В 2021 году он покинул клуб из-за конфликта с главным тренером.
В сезоне-2024/25 Джеймс довел «Монако» до финала Евролиги, набирая в среднем 15,9 очка, 3 подбора и 5,8 передачи.
У Джеймса остается два года по действующему соглашению, но он захотел покинуть «Монако» после дисквалификации за потасовку в общественном месте.