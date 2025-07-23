Владелец «Хапоэль Тель-Авив»: «Майк Джеймс хотел играть у Димитриса Итудиса»

Когда ходили все эти слухи, я писал ему: «Майк, что происходит?» Я люблю Майка. Он расторг соглашение. Он сказал им, что разорвал контракт, потому что его оштрафовали, не выслушав его версию событий, а это незначительное нарушение договора.