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Владелец «Хапоэль Тель-Авив»: «Майк Джеймс хотел играть у Димитриса Итудиса»

Офер Яннай в подкасте The Baseline Podcast заявил, что Майк Джеймс собирался выступать под началом Димитриса Итудиса.

Источник: Спортс"

«Майк Джеймс очень хотел перейти в “Хапоэль. Он каждый вечер разговаривал с тренером Итудисом, но его не отпустили. Его наказали в “Монако”, но все равно хотели оставить — и оставили.

Когда ходили все эти слухи, я писал ему: «Майк, что происходит?» Я люблю Майка. Он расторг соглашение. Он сказал им, что разорвал контракт, потому что его оштрафовали, не выслушав его версию событий, а это незначительное нарушение договора.

В итоге он остается в «Монако», — сказал Яннай.

Джеймс играл у Димитриса Итудиса в ЦСКА с 2019-го по 2021 год. В 2021 году он покинул клуб из-за конфликта с главным тренером.

В сезоне-2024/25 Джеймс довел «Монако» до финала Евролиги, набирая в среднем 15,9 очка, 3 подбора и 5,8 передачи.

У Джеймса остается два года по действующему соглашению, но он захотел покинуть «Монако» после дисквалификации за потасовку в общественном месте.