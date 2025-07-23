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Кендрик Перкинс: «Готов поставить деньги на то, что Лука Дончич станет MVP в следующем году»

"Готов поставить деньги на то, что Лука Дончич станет MVP в следующем году. Вот такую самоотверженность я хочу видеть от такого отличного баскетболиста, как Лука.

Хочу, чтобы он больше выкладывал видео, как работает в зале. Хочу, чтобы он показывал, что чувствует ответственность и поэтому приводит себя в форму. Хочу, чтобы он чувствовал ответственность перед клубом, перед партнерами, перед тренером и потому работал над привлечением важных для команды игроков. Он помог им подписать Деандре Эйтона, центрового, который им был нужен. Он помог им договориться с Маркусом Смартом, а такого защитника у них не было со времен Алекса Карузо. И теперь он показывает, что уже готов к сезону.

Его задел обмен из «Далласа», и теперь он подходит к делу с другим отношением. Через нечто подобное проходили все великие игроки", — заметил Кендрик Перкинс.