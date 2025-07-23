Кендрик Перкинс: «Готов поставить деньги на то, что Лука Дончич станет MVP в следующем году»

Хочу, чтобы он больше выкладывал видео, как работает в зале. Хочу, чтобы он показывал, что чувствует ответственность и поэтому приводит себя в форму. Хочу, чтобы он чувствовал ответственность перед клубом, перед партнерами, перед тренером и потому работал над привлечением важных для команды игроков. Он помог им подписать Деандре Эйтона, центрового, который им был нужен. Он помог им договориться с Маркусом Смартом, а такого защитника у них не было со времен Алекса Карузо. И теперь он показывает, что уже готов к сезону.