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Доминик Малонга (2-й пик драфта-2025) стала самой молодой баскетболисткой в истории женской НБА, оформившей дабл-дабл

В матче против «Чикаго» Доминик Малонга вышла на паркет со скамейки запасных и за 17 минут в игре записала на свой счет 14 очков (6 из 9 с игры, 1 из 1 из-за дуги, 1 из 2 с линии) и 10 подборов (3 — в атаке), а также 3 передачи и 2 блок-шота.

Источник: Спортс"

Малонга стала самым молодым игроком в истории женской НБА (19 лет и 250 дней), кому удалось собрать дабл-дабл, опередив предыдущую рекордсменку Лиз Кэмбедж (19 лет и 290 дней).

Матч закончился разгромной победой «Шторм» — 95:57.