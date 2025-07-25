Предложение «Финикса» за Джонатана Кумингу строится вокруг Грэйсона Аллена

По информации Бретта Сигеля из ClutchPoints, центральным элементом предложения «Санс» является Грэйсон Аллен. «Голден Стэйт» не заинтересован в Аллене, так как его контракт действует еще три года, а соглашения костяка «Уорриорс» истекают через два.
Предложение «Кингс», состоящее из Дарио Шарича, Девина Картера и защищенного пика первого раунда также было отклонено «Голден Стэйт». «Уорриорс» хотели бы получить Кигана Мюррэя и Кеона Эллиса, но «Сакраменто» дал понять, что не намерен расставаться с этими игроками.