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Шакил О’Нил: «Я просто терпеть не могу Руди Гобера. Если он попадет в Зал славы, я приду на церемонию в женском платье»

«Я просто терпеть не могу Руди Гобера. Он получает 250 миллионов, но не заслуживает их. Как президент Альянса “больших”, я говорю: если тебе платят большие деньги, играй как “большой”. Вот и все.

Источник: Спортс"

Работай локтями, выбивай людей из игры. Не позволяй какому-нибудь белому пареньку из «Денвера» данчить через тебя и трепаться. Если тебе платят большие деньги — играй по-крупному.

Если Руди Гобер попадет в Зал славы, то я надену это платье на чертову церемонию«, — заявил О’Нил.

В прошлом сезоне Гобер в среднем набирал 12 очков, 10,9 подбора и 1,4 блок-шота за игру при 66,9% реализации бросков и помог «Миннесоте» дойти до финала Западной конференции. За следующий сезон 33-ktnybq центровой заработает 35 миллионов долларов.