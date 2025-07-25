Работай локтями, выбивай людей из игры. Не позволяй какому-нибудь белому пареньку из «Денвера» данчить через тебя и трепаться. Если тебе платят большие деньги — играй по-крупному.
Если Руди Гобер попадет в Зал славы, то я надену это платье на чертову церемонию«, — заявил О’Нил.
В прошлом сезоне Гобер в среднем набирал 12 очков, 10,9 подбора и 1,4 блок-шота за игру при 66,9% реализации бросков и помог «Миннесоте» дойти до финала Западной конференции. За следующий сезон 33-ktnybq центровой заработает 35 миллионов долларов.