Брианна Стюарт избежала серьезной травмы

Стюарт покинула паркет спустя почти 3,5 минуты после начала матча, в котором «Либерти» уступили «Спаркс» со счетом 99:101. На ее счету было 3 очка и 1 подбор. Стюарт попросила замену после того, как забила 2 очка в проходе под кольцо и вернулась в защиту, держась на ногу. Баскетболистка отправилась в раздевалку и не возвращалась на скамейку запасных.