Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брианна Стюарт избежала серьезной травмы

МРТ, проведенная Брианне Стюарт, не выявила серьезных повреждений ноги после травмы, из-за которой баскетболистка покинула площадку в матче с «Лос-Анджелесом».

Источник: Спортс"

Сообщается, что Стюарт отправится с командой в предстоящее четырехматчевое выездное турне, которое начнется в Далласе. В отчете о травмированных игроках она значится как пропускающая игру против «Уингс».

Стюарт покинула паркет спустя почти 3,5 минуты после начала матча, в котором «Либерти» уступили «Спаркс» со счетом 99:101. На ее счету было 3 очка и 1 подбор. Стюарт попросила замену после того, как забила 2 очка в проходе под кольцо и вернулась в защиту, держась на ногу. Баскетболистка отправилась в раздевалку и не возвращалась на скамейку запасных.