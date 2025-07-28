Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве

«Формулировка просто безумная. Черт, из-за такой суммы они позорят тебя в аэропорту перед семьей. И теперь все думают, будто бро замешан в каком-то мошенничестве. Да могли бы просто прийти домой разобраться! Когда узнаете реальную историю… Все, что скажу — урок усвоен. Завтра сам все расскажет. Эта хрень выбесила меня. Ничего не поделаешь!», — написал Маркифф Моррис.