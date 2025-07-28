Патрик Беверли рассматривает возможность стать акционером «Хапоэля Тель-Авив»

Перед переходом в «Хапоэль» баскетболист играл в НБА за «Филадельфию» и «Милуоки» в сезоне-2023/24. За карьеру он провел 666 матчей в лиге, выступая за «Хьюстон», «Лейкерс», «Клипперс», «Миннесоту», «Чикаго», «Филадельфию» и «Милуоки».