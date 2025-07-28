Дэйв Макменамин: «Как долго семейный бизнес Рейнсдорфов сможет оставаться конкурентным в НБА?»

«Большую часть времени я освещаю “Лейкерс”, и их продажа с оценкой клуба в 10 миллиардов заставляет задуматься о Рейнсдорфах. Они остались одним из последних семейных бизнесов, в которых клубы являются основным источником их дохода. Не инвестиции или недвижимость, или что-то еще.
Неизбежно возникает вопрос, как долго их семейный бизнес сможет оставаться конкурентным в НБА?
Разумеется, можно лучше принимать тактические решения. На рынке свободных агентов, на драфте за последние 5−10 лет. Но с более глобальной точки зрения, не думаю, что они будут способны серьезно бороться за результаты при нынешней структуре владения", — заявил репортер ESPN.