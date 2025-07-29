Крис Пол: «Не знаю, будет ли следующий сезон последним для меня»

«Я не знаю, будет ли следующий сезон последним для меня. Думаю, в течение сезона, в какой-то момент… ну, пойму. Разберусь и просто почувствую. Но больше всего в этом сезоне я хочу наслаждаться игрой. Я не воспринимаю это как должное. Давно мечтал вернуться к семье. Теперь у меня есть такая возможность, и я отношусь к этому с огромной благодарностью», — сказал разыгрывающий.
Пол, выбранный под 4-м номером на драфте НБА 2005 года, готовится к своему 21-му сезону в лиге и второму периоду в «Клипперс». Он один из самых возрастных действующих игроков НБА — старше него только форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард Пи Джей Такер (на данный момент свободный агент).