Крис Пол: «Не знаю, будет ли следующий сезон последним для меня»

«Я не знаю, будет ли следующий сезон последним для меня. Думаю, в течение сезона, в какой-то момент… ну, пойму. Разберусь и просто почувствую. Но больше всего в этом сезоне я хочу наслаждаться игрой. Я не воспринимаю это как должное. Давно мечтал вернуться к семье. Теперь у меня есть такая возможность, и я отношусь к этому с огромной благодарностью», — сказал разыгрывающий.