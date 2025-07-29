Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преследовавший Кейтлин Кларк 55-летний мужчина приговорен к 2,5 годам тюрьмы

55-летний Марк Льюис из Техаса, заявивший полиции, что состоял в «воображаемых отношениях» с звездой женской НБА Кейтлин Кларк, был приговорен к 2,5 годам тюрьмы после признания вины в преследовании и домогательствах.

Источник: Спортс"

Льюис достиг соглашения с прокуратурой округа Мэрион, признав себя виновным по одному уголовному делу о сталкинге и одному административному о домогательствах. Ему зачтут время, уже проведенное в тюрьме округа Мэрион с момента ареста.

Льюису также запретили приближаться к домашней арене «Фивер» и «Пэйсерс», мероприятиям, устраиваемым командами, а также контактировать с 23-летней Кларк. Кроме того, ему запретят пользоваться интернетом во время отбывания наказания.

Судья также рекомендовал Льюису, заявившему в зале суда о «близящемся конце света», пройти лечение у психиатра.

Техасец долгое время посылал суперзвезде женской НБА сообщения в соцсетях, после чего приехал в Индианаполис.

«3 раза в день проезжаю мимо твоего дома. Не зови пока полицию», — писал преследователь.

«Они сказали, что я отправлял угрозы… но в моей голове была только одна мысль: КЕЙТЛИИИИИИИИИНННН», — гласило еще одно сообщение.

Кларк была вынуждена изменить свое расписание и распорядок жизни из-за угроз.

ФБР отследило сообщения Льюиса до Индианаполиса, после чего он был арестован.