Преследовавший Кейтлин Кларк 55-летний мужчина приговорен к 2,5 годам тюрьмы

Льюис достиг соглашения с прокуратурой округа Мэрион, признав себя виновным по одному уголовному делу о сталкинге и одному административному о домогательствах. Ему зачтут время, уже проведенное в тюрьме округа Мэрион с момента ареста.
Льюису также запретили приближаться к домашней арене «Фивер» и «Пэйсерс», мероприятиям, устраиваемым командами, а также контактировать с 23-летней Кларк. Кроме того, ему запретят пользоваться интернетом во время отбывания наказания.
Судья также рекомендовал Льюису, заявившему в зале суда о «близящемся конце света», пройти лечение у психиатра.
Техасец долгое время посылал суперзвезде женской НБА сообщения в соцсетях, после чего приехал в Индианаполис.
«3 раза в день проезжаю мимо твоего дома. Не зови пока полицию», — писал преследователь.
«Они сказали, что я отправлял угрозы… но в моей голове была только одна мысль: КЕЙТЛИИИИИИИИИНННН», — гласило еще одно сообщение.
Кларк была вынуждена изменить свое расписание и распорядок жизни из-за угроз.
ФБР отследило сообщения Льюиса до Индианаполиса, после чего он был арестован.