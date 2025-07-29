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Кендрик Перкинс назвал Топ-10 разыгрывающих в истории НБА

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал 10 разыгрывающих, которых он поставил бы выше Криса Пола («Клипперс») в рейтинге за всю историю лиги.

Десятка лучших разыгрывающих в истории НБА по версии Кендрика Перкинса:

Мэджик Джонсон.

Стефен Карри.

Оскар Робертсон.

Джон Стоктон.

Айзейя Томас.

Гэри Пэйтон.

Расселл Уэстбрук.

Стив Нэш.

Джейсон Кидд.

Боб Коузи.