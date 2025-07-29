Кендрик Перкинс назвал Топ-10 разыгрывающих в истории НБА

Десятка лучших разыгрывающих в истории НБА по версии Кендрика Перкинса:
Мэджик Джонсон.
Стефен Карри.
Оскар Робертсон.
Джон Стоктон.
Айзейя Томас.
Гэри Пэйтон.
Расселл Уэстбрук.
Стив Нэш.
Джейсон Кидд.
Боб Коузи.
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал 10 разыгрывающих, которых он поставил бы выше Криса Пола («Клипперс») в рейтинге за всю историю лиги.
Десятка лучших разыгрывающих в истории НБА по версии Кендрика Перкинса:
Мэджик Джонсон.
Стефен Карри.
Оскар Робертсон.
Джон Стоктон.
Айзейя Томас.
Гэри Пэйтон.
Расселл Уэстбрук.
Стив Нэш.
Джейсон Кидд.
Боб Коузи.