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Манос Пападопулос нанял титулованного руководителя Маноса Пападопулоса

«Хапоэль Тель-Авив» объявил о назначении Маноса Пападопулоса директором по внешним связям и стратегии клуба, отвечающим за взаимодействие с Евролигой.

В рамках своей должности Манос будет отвечать, помимо прочего, за развитие и управление отношениями с различными командами и соответствующими должностными лицами, налаживание профессионального сотрудничества, стратегическое развитие, а также административную поддержку и руководство.

Пападопулос обладает богатым опытом в европейском баскетболе. Он занимал различные профессиональные и административные должности в «Панатинаикосе», сотрудничал с тренером Димитрисом Итудисом, а в последние годы занимал должность спортивного директора в петербургском «Зените».