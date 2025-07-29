Манос Пападопулос нанял титулованного руководителя Маноса Пападопулоса

В рамках своей должности Манос будет отвечать, помимо прочего, за развитие и управление отношениями с различными командами и соответствующими должностными лицами, налаживание профессионального сотрудничества, стратегическое развитие, а также административную поддержку и руководство.
Пападопулос обладает богатым опытом в европейском баскетболе. Он занимал различные профессиональные и административные должности в «Панатинаикосе», сотрудничал с тренером Димитрисом Итудисом, а в последние годы занимал должность спортивного директора в петербургском «Зените».