Леброн Джеймс опубликовал свое фото с логотипом «Клипперс» на фоне

Ранее Джеймс воспользовался опцией в контракте и остался в клубе ради 52,6 млн долларов, но одновременно дал понять, что недоволен сложившейся ситуацией. Инсайдеры утверждают, что игрок давно не хочет выступать за команду и обижается из-за того, что руководство строит состав, учитывая пожелания Луки Дончича.