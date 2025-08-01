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Леброн Джеймс опубликовал свое фото с логотипом «Клипперс» на фоне

Леброн Джеймс опубликовал собственное фото с тренировки в соцсетях. При этом на изображении он расположился на фоне старого логотипа «Клипперс».

Ранее Джеймс воспользовался опцией в контракте и остался в клубе ради 52,6 млн долларов, но одновременно дал понять, что недоволен сложившейся ситуацией. Инсайдеры утверждают, что игрок давно не хочет выступать за команду и обижается из-за того, что руководство строит состав, учитывая пожелания Луки Дончича.