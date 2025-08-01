Джейсон Тейтум может вернуться в состав «Селтикс» до конца сезона-2025/26

Видел, как парни обычно восстанавливаются после травм ахиллова сухожилия, и он сильно опережает график. Честно говоря, меня шокировала легкость его движений. Не могу точно определить, что это говорит о сроках возвращения. У медицинского штаба «Бостона» своя программа, они определят график.