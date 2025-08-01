Джейсон Тейтум может вернуться в состав «Селтикс» до конца сезона-2025/26

Процесс восстановления оставляет шансы на возвращение игрока в строй до конца сезона-2025/26. Тейтум принял участие в тренировочном лагере Криса Пола в Лас-Вегасе.
"Он очень хорошо двигается. Небольшая хромота, но меня удивило полное отсутствие защитного ботинка на всем протяжении тренировок.
Видел, как парни обычно восстанавливаются после травм ахиллова сухожилия, и он сильно опережает график. Честно говоря, меня шокировала легкость его движений. Не могу точно определить, что это говорит о сроках возвращения. У медицинского штаба «Бостона» своя программа, они определят график.
Он, конечно, пока не бегает, но показал отличную физическую форму и по-настоящему поучаствовал в мероприятиях лагеря", — рассказал скаут.