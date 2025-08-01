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Шэннон Шарп будет ответчиком по иску на 20 миллионов долларов о клевете

Спортивный обозреватель прокомментировал инцидент со зрительницей на концерте исполнителя Usher. Шарп заявил, что взаимодействие музыканта с фанаткой разрушило ее брак. Джамалита Тиллман заявила, что не была замужем во время концерта, и заявления Шарпа повредили ее репутации, повлияли на карьеру и профессиональные взаимоотношения и принесли эмоциональный ущерб.

Женщина требует от бывшего ведущего ESPN, который только что уладил судебную тяжбу по обвинению в изнасиловании, 20 миллионов долларов.