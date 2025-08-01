Калеб Агада близок к переходу в «Форсу Льейду»

После ухода из чемпионата России Агада кратковременно присоединился к ливийскому «Аль-Ахли» и помог ему выиграть в Баскетбольной Африканской лиге.
Теперь защитник может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
30-летний разыгрывающий набирал 12,1 очка, 5,7 передачи, 5 подборов и 2,3 перехвата за 25,3 минуты в среднем в 41 матче за «Автодор» в прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ.
После ухода из чемпионата России Агада кратковременно присоединился к ливийскому «Аль-Ахли» и помог ему выиграть в Баскетбольной Африканской лиге.
Теперь защитник может продолжить карьеру в чемпионате Испании.