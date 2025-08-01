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Калеб Агада близок к переходу в «Форсу Льейду»

30-летний разыгрывающий набирал 12,1 очка, 5,7 передачи, 5 подборов и 2,3 перехвата за 25,3 минуты в среднем в 41 матче за «Автодор» в прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ.

Источник: Спортс"

После ухода из чемпионата России Агада кратковременно присоединился к ливийскому «Аль-Ахли» и помог ему выиграть в Баскетбольной Африканской лиге.

Теперь защитник может продолжить карьеру в чемпионате Испании.