Тайриз Макси: «Многие скажут, что Харден не жертвовал собой, но он действительно отказывался от части своей игры ради команды, ради общего успеха»

«Я знаю Хардена, и хотя многие скажут, что он не жертвовал собой, но он действительно отказывался от части своей игры ради команды, ради общего успеха. Он создавал много легких бросков для Джоэла. Он создавал много легких бросков для меня. Но все строилось на доверии. С первого дня, как он пришел, первое, что он мне сказал: “Слушай, не думай, что не получишь мяч. Не думай, что не сможешь быть агрессивным и развивать свою игру”. Его первым порывом всегда было отдать пас мне, чтобы я мог атаковать в быстром отрыве, обыграть один на один, бросить — что угодно. А потом я возвращал ему мяч, и игра шла дальше», — сказал Макси.