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Брошенная на паркет зеленая секс-игрушка снова прервала матч женской НБА

В третьей четверти матча «Голден Стэйт» против «Чикаго» судьи были вынуждены прервать матч из-за оказавшейся на площадке зеленой секс-игрушки.

Источник: Спортс"

Один из арбитров пинком откинул посторонний предмет подальше, после чего его быстро убрали.

Несколькими днями ранее подобный инцидент произошел на другом матче «Голден Стэйт», тогда «Валькирис» играли против «Атланты».