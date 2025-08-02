Брошенная на паркет зеленая секс-игрушка снова прервала матч женской НБА

Один из арбитров пинком откинул посторонний предмет подальше, после чего его быстро убрали.
Несколькими днями ранее подобный инцидент произошел на другом матче «Голден Стэйт», тогда «Валькирис» играли против «Атланты».
В третьей четверти матча «Голден Стэйт» против «Чикаго» судьи были вынуждены прервать матч из-за оказавшейся на площадке зеленой секс-игрушки.
Один из арбитров пинком откинул посторонний предмет подальше, после чего его быстро убрали.
Несколькими днями ранее подобный инцидент произошел на другом матче «Голден Стэйт», тогда «Валькирис» играли против «Атланты».