«Портленд» полностью гарантировал зарплату Дуопа Рита на следующий сезон (2,22 млн)

В прошедшем розыгрыше чемпионата Рит принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 4,2 очка и 2 подбора за 10,2 минуты на паркете.
Рит не был выбран на драфте НБА-2018 и дебютировал в лиге в 2023 году, проведя перед этим несколько сезонов в Европе.
Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Блэйзерс» гарантировали зарплату центрового Дуопа Рита (29 лет, 211 см) на сезон-2025/26. За него игрок заработает 2,22 миллиона долларов.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Рит принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 4,2 очка и 2 подбора за 10,2 минуты на паркете.
Рит не был выбран на драфте НБА-2018 и дебютировал в лиге в 2023 году, проведя перед этим несколько сезонов в Европе.