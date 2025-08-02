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«Портленд» полностью гарантировал зарплату Дуопа Рита на следующий сезон (2,22 млн)

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Блэйзерс» гарантировали зарплату центрового Дуопа Рита (29 лет, 211 см) на сезон-2025/26. За него игрок заработает 2,22 миллиона долларов.

Источник: Спортс"

В прошедшем розыгрыше чемпионата Рит принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 4,2 очка и 2 подбора за 10,2 минуты на паркете.

Рит не был выбран на драфте НБА-2018 и дебютировал в лиге в 2023 году, проведя перед этим несколько сезонов в Европе.