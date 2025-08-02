Гершон Ябуселе назначен капитаном сборной Франции

«Я знал, что я один из ветеранов, но не ожидал этого. Для меня большая честь быть капитаном, хотя моя роль на площадке не сильно изменится. Я должен буду подавать пример как в игре, так и вне ее. Главное — сохранять позитивный настрой ради команды, даже если лично у меня что-то не складывается», — сказал Ябуселе.