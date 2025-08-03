Дэмиан Лиллард стал генеральным менеджером команды университета Уэбера

«Моя связь с тренером Эриком Дафтом и этой программой очень важна для меня, и успех команды мне небезразличен. Я чувствую, что могу многое сделать, чтобы помочь программе добиться успеха, поддержать игроков в развитии их карьеры после колледжа — это то, что меня вдохновляет», — заявил Лиллард.