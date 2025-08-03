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Дэмиан Лиллард стал генеральным менеджером команды университета Уэбера

Дэмиан Лиллард объявил, что возвращается в университет Уэбера, звездой команды которого он когда-то был, в роли генерального менеджера.

Источник: Спортс"

«Моя связь с тренером Эриком Дафтом и этой программой очень важна для меня, и успех команды мне небезразличен. Я чувствую, что могу многое сделать, чтобы помочь программе добиться успеха, поддержать игроков в развитии их карьеры после колледжа — это то, что меня вдохновляет», — заявил Лиллард.

За три сезона в университете Уэбера Лиллард дважды признавался MVP конференции Big Sky. Он занимает 4-е место в истории колледжа по набранным очкам и 3-е по количеству трехочковых.

В заявлении университета говорится, что Лиллард «будет тесно сотрудничать с тренерским штабом и руководством спортивного департамента, делиться опытом и советами, используя свои знания студенческого и профессионального баскетбола для развития программы».

Девятикратный участник Матча всех звезд НБА в прошлом месяце вернулся в «Портленд» после того, как был отчислен «Милуоки». 35-летний баскетболист сейчас восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в апреле, и, скорее всего, пропустит сезон-2025/26.