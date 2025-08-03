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Бэм Адебайо: «Пауэлл — один из тех игроков, которых обделяют вниманием, но в прошлом сезоне он показал, что может играть на звездном уровне»

"Мне кажется, Пауэлл — один из тех игроков, которых обделяют вниманием, но в прошлом сезоне он показал, что может играть на звездном уровне. Вы видели, как он вырос в этой лиге. И теперь он хочет принять новый вызов.

Источник: Спортс"

«Мне кажется, Пауэлл — один из тех игроков, которых обделяют вниманием, но в прошлом сезоне он показал, что может играть на звездном уровне. Вы видели, как он вырос в этой лиге. И теперь он хочет принять новый вызов. Очевидно, этот вызов — игра за “Хит”. Я рад, что он с нами», — сказал Адебайо.

В прошлом сезоне за «Клипперс» Норманн Пауэлл приносил своей команде в среднем 21,8 очка (лучший показатель в карьере), 3,2 подбора, 2,1 передачи и 1,2 перехвата при 48,4% попаданий с игры и 41,8% из-за дуги (7,1 попытки за игру).

Он вошел в шестерку игроков НБА, которые в прошлом регулярном сезоне набирали в среднем минимум 21 очко при 48% точности с игры и 40% трехочковых — наряду с Николой Йокичем, Кевином Дюрэнтом, Карлом-Энтони Таунсом, Заком Лавином и Каваем Ленардом.