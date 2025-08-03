Бэм Адебайо: «Пауэлл — один из тех игроков, которых обделяют вниманием, но в прошлом сезоне он показал, что может играть на звездном уровне»

«Мне кажется, Пауэлл — один из тех игроков, которых обделяют вниманием, но в прошлом сезоне он показал, что может играть на звездном уровне. Вы видели, как он вырос в этой лиге. И теперь он хочет принять новый вызов. Очевидно, этот вызов — игра за “Хит”. Я рад, что он с нами», — сказал Адебайо.