Лука Дончич получит право на пункт о запрете обмена в 2028 году

В субботу словенский разыгрывающий подписал продление контракта на максимальных условиях — 165 миллионов долларов за три года. Соглашение включает опцию игрока на сезон-2028/29.
Игроки, которые провели восемь сезонов в лиге и четыре сезона в одной команде, имеют право на контракт с пунктом о запрете обмена.
Дончич сможет подписать пятилетний контракт с «Лейкерс» на сумму более 400 миллионов долларов, если откажется от опции продления соглашения в 2028 году.
На данный момент только Леброн Джеймс («Лейкерс») и Дэмиан Лиллард («Портленд») имеют в своих контрактах пункт о запрете обмена.