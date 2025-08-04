«Майкл Джордан». Лука Дончич назвал лучшего атакующего защитника в истории НБА

— Джинобили.
— Джинобили или Айверсон?
— Айверсон.
— Айверсон или Рэй Аллен?
— Айверсон.
— Айверсон или Трэйси Макгрэйди?
— Айверсон.
— Айверсон или Дуэйн Уэйд?
— Айверсон.
— Айверсон или Дражен Петрович?
— О, я все равно должен выбрать Айверсона.
— Айверсон или Майкл Джордан?.
— Майкл Джордан.
— Майкл Джордан или Винс Картер?
— Пожалуй, на этом все. Майкл Джордан.
— Майкл Джордан или Клэй Томпсон?
— Майкл Джордан.
— Джордан или Джерри Уэст?
— Майкл Джордан.
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