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«Майкл Джордан». Лука Дончич назвал лучшего атакующего защитника в истории НБА

— Ману Джинобили или Реджи Миллер?

Источник: Спортс"

— Джинобили.

— Джинобили или Айверсон?

— Айверсон.

— Айверсон или Рэй Аллен?

— Айверсон.

— Айверсон или Трэйси Макгрэйди?

— Айверсон.

— Айверсон или Дуэйн Уэйд?

— Айверсон.

— Айверсон или Дражен Петрович?

— О, я все равно должен выбрать Айверсона.

— Айверсон или Майкл Джордан?.

— Майкл Джордан.

— Майкл Джордан или Винс Картер?

— Пожалуй, на этом все. Майкл Джордан.

— Майкл Джордан или Клэй Томпсон?

— Майкл Джордан.

— Джордан или Джерри Уэст?

— Майкл Джордан.

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