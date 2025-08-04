Джон Сина забрал у Тайриза Халибертона костыль, чтобы врезать им Коди Роудсу

Халибертон — а точнее, один из его костылей — неожиданно стал частью матча Джона Сины против Коди Роудса. В первые минуты поединка за титул бесспорного чемпиона WWE Сина подошел к Халибертону и забрал у него костыль, чтобы атаковать им Роудса.