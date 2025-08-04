«Самый прогрессирующий игрок»-2024 Диджонэй Кэррингтон перешла в «Линкс», «Уингс» получили Даймонд Миллер, Карли Самуэльсон и пик второго раунда

Кэррингтон в этом сезоне набирала в среднем 10,4 очка и 5,1 подбора (лучший показатель в карьере) за игру. Она присоединилась к «Далласу» в феврале в результате сделки с участием четырех команд (ранее играла за «Коннектикут»).
В составе «Сан» Кэррингтон не только получила звание «Самый прогрессирующий игрок», но и была включена в первую защитную сборную женской НБА.
Даймонд Миллер, выбранная «Миннесотой» под вторым номером на драфте-2023, за три сезона в клубе в среднем набирала 7,1 очка и 2,2 подбора за игру.
Карли Самуэльсон присоединилась к «Линкс» в апреле и в этом сезоне набирала в среднем 3,3 очка за матч, но с 29 июня не выходит на площадку из-за операции на левой стопе.
Для завершения сделки «Уингс» отчислили Тиэру Маккоуэн, которая находилась на защищенном ветеранском контракте и в этом сезоне набирала 5,6 очка и 4,6 подбора в среднем за игру.
«Миннесота» на данный момент лидирует в лиге (24−5), тогда как «Даллас» проиграл 8 из последних 10 матчей и имеет результат 8−21.