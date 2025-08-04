«Самый прогрессирующий игрок»-2024 Диджонэй Кэррингтон перешла в «Линкс», «Уингс» получили Даймонд Миллер, Карли Самуэльсон и пик второго раунда

Кэррингтон в этом сезоне набирала в среднем 10,4 очка и 5,1 подбора (лучший показатель в карьере) за игру. Она присоединилась к «Далласу» в феврале в результате сделки с участием четырех команд (ранее играла за «Коннектикут»).