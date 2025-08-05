«Голден Стэйт» не планирует обменивать Кумингу этим летом, так как не хочет расставаться с Хилдом или Муди

Ранее сообщалось, что единственным препятствием для перехода Куминги в «Сакраменто» по схеме «сайн-энд-трейд» было желание «Голден Стэйт» получить в сделке незащищенный пик первого раунда.
Эмик добавил к этому, что «воины» не хотят расставаться с Бадди Хилдом или Мозесом Муди, обмен которых потребовался бы для совершения сделки.
Квалификационное предложение на 7,9 миллиона долларов, которое клуб выставил 22-летнему форварду, действительно до 1 октября. «Голден Стэйт» также может продлить его действие.