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«Голден Стэйт» не планирует обменивать Кумингу этим летом, так как не хочет расставаться с Хилдом или Муди

По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Уорриорc» ясно дали понять, что ожидают увидеть Джонатана Кумингу в своем составе в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что единственным препятствием для перехода Куминги в «Сакраменто» по схеме «сайн-энд-трейд» было желание «Голден Стэйт» получить в сделке незащищенный пик первого раунда.

Эмик добавил к этому, что «воины» не хотят расставаться с Бадди Хилдом или Мозесом Муди, обмен которых потребовался бы для совершения сделки.

Квалификационное предложение на 7,9 миллиона долларов, которое клуб выставил 22-летнему форварду, действительно до 1 октября. «Голден Стэйт» также может продлить его действие.