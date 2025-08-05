«Он всегда демонстрировал высочайший профессионализм». Ричард Джефферсон назвал Карла Мэлоуна лучшим игроком без титула, предпочтя его Чарльзу Баркли

А вот Чарльз в «Филадельфии» то был в форме, то нет, плюс его гулянки, о которых все знали… Баркли был бунтарем. Он не образец для подражания. Я не критикую его, но когда смотришь на Мэлоуна, который тренировался по восемь часов в день, играл 19 лет, стал вторым в истории по набранным очкам… Если бы не травмы, он мог бы быть первым, — сказал Джефферсон.