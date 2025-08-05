А вот Чарльз в «Филадельфии» то был в форме, то нет, плюс его гулянки, о которых все знали… Баркли был бунтарем. Он не образец для подражания. Я не критикую его, но когда смотришь на Мэлоуна, который тренировался по восемь часов в день, играл 19 лет, стал вторым в истории по набранным очкам… Если бы не травмы, он мог бы быть первым, — сказал Джефферсон.
«Он всегда демонстрировал высочайший профессионализм». Ричард Джефферсон назвал Карла Мэлоуна лучшим игроком без титула, предпочтя его Чарльзу Баркли
"Я выбрал бы Карла Мэлоуна, потому что он всегда демонстрировал высочайший профессионализм.