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«Он всегда демонстрировал высочайший профессионализм». Ричард Джефферсон назвал Карла Мэлоуна лучшим игроком без титула, предпочтя его Чарльзу Баркли

"Я выбрал бы Карла Мэлоуна, потому что он всегда демонстрировал высочайший профессионализм.

Источник: Спортс"

А вот Чарльз в «Филадельфии» то был в форме, то нет, плюс его гулянки, о которых все знали… Баркли был бунтарем. Он не образец для подражания. Я не критикую его, но когда смотришь на Мэлоуна, который тренировался по восемь часов в день, играл 19 лет, стал вторым в истории по набранным очкам… Если бы не травмы, он мог бы быть первым, — сказал Джефферсон.