Яннис Адетокумбо: «Вембаньяма через пару лет станет одним из лучших игроков лиги, так что я хочу его первую карточку»

«Я хочу первую карточку Вемби. Думаю, через пару лет он станет одним из лучших игроков лиги. У него будет великолепная карьера, так что… Может, его форма или кроссовки с его первой игры в НБА. Или мяч, которым он набрал свои первые очки. Вложения в Вемби — это как вложения в Стефа Карри, Леброна Джеймса или Майкла Джордана. Отличные инвестиции», — сказал Адетокумбо.