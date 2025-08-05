Яннис Адетокумбо: «Вембаньяма через пару лет станет одним из лучших игроков лиги, так что я хочу его первую карточку»

«Я хочу первую карточку Вемби. Думаю, через пару лет он станет одним из лучших игроков лиги. У него будет великолепная карьера, так что… Может, его форма или кроссовки с его первой игры в НБА. Или мяч, которым он набрал свои первые очки. Вложения в Вемби — это как вложения в Стефа Карри, Леброна Джеймса или Майкла Джордана. Отличные инвестиции», — сказал Адетокумбо.
Самая дорогая карточка Виктора Вембаньямы — единственная в мире Panini Prizm Nebula 2023−24 — была продана на аукционе Goldin за 860100 долларов в феврале.
Одна из трех маек, в которых он играл в своем дебютном матче НБА, ушла с молотка на Sotheby’s в ноябре 2023 года за 762000 долларов при изначальной оценке в 80000−120000.