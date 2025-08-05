Шэмс Чарания: «Джеймс понимает, что Дончич — теперь лицо “Лейкерс”, и поддерживает направление, которое выбрал клуб»

И сейчас важно найти баланс: с одной стороны, как только ты получаешь Дончича, он становится лицом организации на следующие 10 лет. Леброн Джеймс понимает это и поддерживает направление, которое выбрали «Лейкерс». Они делают ставку на Луку. Так что самому Леброну предстоит принять решение: «Сколько я еще могу играть?» Это главный вопрос. Будет ли этот сезон последним в его карьере или у него в запасе еще пара лет?", — сказал Чарания.