Шэмс Чарания: «Джеймс понимает, что Дончич — теперь лицо “Лейкерс”, и поддерживает направление, которое выбрал клуб»

«Лука Дончич — теперь лицо “Лейкерс”. А это значит, что Леброн Джеймс впервые в карьере оказывается в очень интересной ситуации. Это сложный момент для обеих сторон, потому что мы никогда не видели ничего подобного. 23-й сезон в НБА — это рекорд. В декабре ему исполнится 41. Мы никогда не видели игрока, который бы так долго оставался на таком уровне.
И сейчас важно найти баланс: с одной стороны, как только ты получаешь Дончича, он становится лицом организации на следующие 10 лет. Леброн Джеймс понимает это и поддерживает направление, которое выбрали «Лейкерс». Они делают ставку на Луку. Так что самому Леброну предстоит принять решение: «Сколько я еще могу играть?» Это главный вопрос. Будет ли этот сезон последним в его карьере или у него в запасе еще пара лет?", — сказал Чарания.
Несколько дней назад «Лейкерс» и Лука Дончич продлили контракт на три года и 165 миллионов долларов.
В своем 22-м сезоне НБА Леброн Джеймс по-прежнему показывал высокий уровень, набирая в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.